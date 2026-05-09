Toxicómano 'El Morín' en estado crítico tras ser atropellado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— El conocido toxicómano conocido como "El Morín" se debate entre la vida y la muerte luego de ser brutalmente atropellado durante la madrugada sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Guadalupe, provocando una intensa movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales.

El accidente ocurrió cerca de las 03:00 horas en el cruce con la calle Mérida, uno de los puntos de mayor circulación vehicular en la ciudad, donde Julio César Morín Macías, "El Morín", intentó cruzar la transitada arteria sin extremar precauciones, como de costumbre lo hacía al deambular por la ciudad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, un automóvil MG color rojo circulaba hacia el norte cuando el peatón presuntamente se atravesó de forma intempestiva sobre los carriles, dejando prácticamente sin oportunidad de reacción al conductor.

Aunque el automovilista intentó evitar el impacto realizando una maniobra, la cercanía fue insuficiente y terminó embistiéndolo con fuerza. El golpe fue tan severo que el hombre salió proyectado contra el parabrisas del vehículo, dejando visibles daños en el cristal antes de caer violentamente sobre el pavimento.

Testigos del percance quedaron impactados al ver al lesionado inmóvil y con visibles heridas en la cabeza, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Acciones de la autoridad

El conductor del vehículo, identificado como Luis Ángel Hernández, descendió de la unidad y permaneció en el lugar para pedir auxilio mientras arribaban las autoridades, evitando retirarse pese a la tensión generada tras el percance.

Minutos después acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes junto con paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Fuentes en el lugar señalaron que Julio César ingresó inconsciente al nosocomio, permaneciendo bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Detalles confirmados

Mientras tanto, autoridades municipales iniciaron el peritaje correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, en tanto que el conductor quedó asegurado de manera preventiva mientras se deslindan responsabilidades.