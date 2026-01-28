Jóvenes de Castaños reciben pláticas sobre prevención de drogas

CASTAÑOS, COAH. — Con el objetivo de reforzar la prevención y alejar a los jóvenes del consumo de sustancias nocivas, el Director de la Policía y Tránsito de Castaños, licenciado Iván Alejandro Pérez Jiménez, impartió la tarde de este miércoles una serie de pláticas preventivas en el plantel COBAC del municipio.

La actividad se desarrolló durante la jornada vespertina y estuvo dirigida a alumnos de nivel medio superior, a quienes el jefe policiaco exhortó a mantenerse alejados de las drogas y a tomar decisiones responsables que no pongan en riesgo su futuro ni su integridad.

Durante su intervención, Pérez Jiménez abordó temas relacionados con las consecuencias legales, sociales y de salud que genera el consumo de estupefacientes, además de destacar la importancia de la comunicación familiar y el apoyo institucional como herramientas clave para la prevención.

El Director subrayó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia preventiva impulsada por la corporación municipal, la cual busca trabajar de manera directa con instituciones educativas para reducir factores de riesgo entre adolescentes.

Autoridades del plantel educativo reconocieron la importancia de estas pláticas, señalando que la información directa y clara por parte de cuerpos de seguridad ayuda a generar mayor conciencia entre los estudiantes.