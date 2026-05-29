Policía Violeta actúa en Frontera: joven en crisis emocional recibe apoyo

FRONTERA COAH.-Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró durante la tarde de ayer en la colonia Occidental, luego de que una joven de 18 años solicitara auxilio a través del número de emergencias al manifestar que atentaría contra su propia vida.

La llamada encendió las alertas de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Violeta fueron desplegados de inmediato hacia el domicilio señalado. Durante el trayecto, la operadora de emergencias mantuvo comunicación constante con la joven, logrando contenerla emocionalmente mientras los oficiales se aproximaban al lugar.

Al arribar, los uniformados establecieron contacto con la joven y comenzaron un diálogo que permitió conocer la situación que enfrentaba. De acuerdo con la información obtenida en el sitio, la mujer atravesaba una severa crisis emocional derivada de un cuadro depresivo que la había llevado a contemplar una decisión fatal.

Los agentes también detectaron que la joven se encontraba al cuidado de un menor de siete años diagnosticado con autismo, mientras la madre del niño permanecía ausente. La responsabilidad, sumada a su estado emocional, habría agravado la situación que enfrentaba.

Gracias a la intervención inmediata de la operadora del sistema de emergencias y a la actuación de los elementos municipales, la joven fue persuadida para desistir de cualquier intento que pusiera en riesgo su integridad física.

La situación fue controlada sin que se registraran lesiones o consecuencias mayores. Posteriormente, las autoridades brindaron acompañamiento y canalización para que la joven recibiera la atención correspondiente.

La rápida coordinación entre el personal de emergencias y los oficiales preventivos permitió evitar una tragedia y salvaguardar tanto a la joven como al menor que permanecía bajo su cuidado.