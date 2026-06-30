Policía y Cruz Roja responden a emergencia en hotel Doris, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se registró durante los primeros minutos de este miércoles en un hotel del Centro de Monclova, luego de que un huésped presentara una crisis relacionada con el consumo de sustancias.

Los hechos ocurrieron en el Hotel Doris, ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, entre Jesús Silva y Cuauhtémoc, donde empleados del establecimiento solicitaron el apoyo del sistema de emergencias al detectar que uno de los huéspedes se encontraba atravesando una situación de riesgo al interior de una habitación.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre fue identificado como Arturo Jacksir Valdés Mata, con domicilio en la colonia Diana Laura, del municipio de Frontera, quien horas antes había ingresado al hotel.

El personal del establecimiento escuchó ruidos inusuales provenientes de la habitación y acudió a verificar lo que ocurría. Al percatarse de la situación, solicitó de inmediato el apoyo de las corporaciones de auxilio.

Trascendió que el huésped manifestó atravesar una crisis derivada de un periodo sin consumir sustancias, lo que le provocó un severo cuadro de ansiedad que requirió la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y, tras una valoración médica, determinaron que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que la situación fue controlada sin que se registraran mayores incidentes. El hombre permaneció en el hotel bajo la supervisión del personal del establecimiento.