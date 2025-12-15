Joven con crisis psiquiátrica agredió a su abuela en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de angustia y preocupación se vivieron la noche de ayer en el sector sur de la ciudad, luego que un joven con padecimiento psiquiátrico sufriera una fuerte crisis que derivó en una agresión contra su propia abuela, obligando a la familia a solicitar auxilio urgente a las autoridades.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle BOF, en la colonia Pradera del Sur, donde el joven identificado como Diego Eduardo Guerrero López, de 20 años de edad, comenzó a comportarse de manera violenta debido a su estado alterado. De acuerdo con sus familiares, la situación se salió de control y ya no pudieron contenerlo, por lo que temieron por la integridad de la adulta mayor.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al llamado y, tras varios minutos de intervención, lograron tranquilizar y asegurar al joven, evitando que la agresión continuara y que el incidente pasara a mayores. La abuela fue resguardada, mientras se verificaba su estado físico.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al joven y realizaron una valoración médica en el lugar, además de tomar conocimiento de lo ocurrido. Tras la revisión, el paciente fue canalizado conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.