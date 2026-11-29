MONCLOVA, Coah.- Cuatro sujetos interceptaron y golpearon a un adolescente de 17 años cuando caminaba rumbo a su domicilio en la colonia San José, dejándolo lesionado y con necesidad de recibir atención médica por parte de la Cruz Roja.

La agresión ocurrió minutos antes de las 22:00 horas, sobre la calle 5 de Febrero, cuando Cristian N regresaba a casa y repentinamente fue abordado por cuatro individuos con quienes, según su versión, mantenía diferencias personales.

Sin darle oportunidad de evitar el enfrentamiento, los sujetos comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo. Después de la agresión, los cuatro individuos escaparon y dejaron al menor en el lugar.

Un amigo del adolescente se percató de lo sucedido y pidió ayuda a través de las autoridades municipales y los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para valorar a Cristian N y brindarle atención prehospitalaria. Aunque presentaba diversos golpes, las lesiones no fueron consideradas de gravedad, pero fue trasladado al hospital de la institución para una revisión médica y descartar complicaciones.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sector y realizaron recorridos en los alrededores para tratar de localizar a los presuntos responsables; sin embargo, no lograron ubicarlos.

Finalmente, los oficiales recomendaron al afectado acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y aportar la información necesaria para que se investigue la agresión.