Incidente en Monclova: dos hombres detenidos por portar arma blanca

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como un simple recorrido de vigilancia terminó con dos hombres tras las rejas, luego que adoptaron una actitud claramente evasiva al portar un arma blanca y lanzaran amenazas contra elementos de la Policía Municipal durante la tarde de ayer en la colonia Guadalupe.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando los oficiales circulaban sobre la calle Brasilia. Al notar la presencia de la patrulla, dos individuos comenzaron a ocultarse entre los vehículos estacionados, lo que llamó la atención de los uniformados.

Los oficiales interceptaron a Francisco Ramírez Martínez, de 40 años, vecino de la colonia Independencia, quien adoptó una actitud agresiva y comenzó a amenazar a los uniformados, quienes no se dejaron intimidar y lo sometieron a una revisión junto a su acompañante.

Fue en ese momento cuando descubrieron que Antonio Hernández Morales, de 31 años, vecino también de la colonia Independencia, escondía un cuchillo entre su ropa.

Ante el hallazgo y las amenazas previas, ambos hombres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde posteriormente se realizó su consignación al Ministerio Público: Antonio por el delito de portación de arma prohibida y Francisco por el probable delito de amenazas.