MISTERIOSO ROBO EN SIX DE LA OBRERA SUR

MONCLOVA, COAH.– Un presunto robo a expendio de cervezas movilizó durante las últimas horas a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales hacia la colonia Obrera Sur, luego que un establecimiento fue localizado abierto y abandonado.

Los hechos fueron reportados mediante el 911 lo que provocó la rápida movilización de autoridades hasta el negocio ubicado en dicho sector de Monclova.

Al arribar al lugar, agentes investigadores encontraron a elementos de Seguridad Pública Municipal resguardando el área, luego de detectar que el establecimiento permanecía abierto y sin ninguna persona en el interior que pudiera explicar lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades realizaron diversas llamadas telefónicas al número que se encontraba colocado en la cortina del negocio; sin embargo, nadie respondió.

Asimismo, los agentes intentaron localizar al encargado de seguridad de los establecimientos SIX, pero tampoco fue posible establecer contacto con él.

La falta de información sobre el propietario o responsable del lugar complicó las diligencias iniciales, mientras los agentes realizaban inspecciones en el inmueble para verificar posibles daños o faltantes.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal efectuaron recorridos por distintas calles de la colonia Obrera Sur en busca de personas sospechosas o algún indicio relacionado con el presunto robo, aunque los resultados fueron negativos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué fue sustraído del establecimiento ni si existen daños materiales en el negocio.

El caso quedó bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los posibles responsables.