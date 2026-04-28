Cuatro alumnos sufren golpes de calor en Secundaria de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una vez más, el plantel de la Secundaria General número 2 "Emiliano Zapata", ubicada en la colonia Fraccionamiento Madero, quedó en el ojo público tras registrarse un incidente que puso en riesgo la integridad de sus alumnos, luego de que cuatro menores sufrieran golpes de calor durante un acto cívico.

Los hechos se registraron durante un homenaje luctuoso en memoria de un estudiante fallecido días atrás, donde los alumnos permanecieron expuestos por un tiempo prolongado a las altas temperaturas sin contar con condiciones adecuadas dentro de la institución.

De acuerdo con los primeros reportes, la falta de bebederos funcionales y la ausencia de sistemas de climatización en las instalaciones agravaron la situación, provocando que los estudiantes comenzaran a presentar síntomas de deshidratación y agotamiento extremo.

Ante la emergencia, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al plantel para brindar atención inmediata a los menores afectados, quienes fueron estabilizados en el lugar sin que fuera necesario su traslado hospitalario. La situación generó además la movilización de elementos de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Padres de familia y testigos señalaron presuntas omisiones por parte de la dirección del plantel, al referir la falta de atención a las condiciones básicas de infraestructura, lo que habría derivado en este nuevo incidente.

Las autoridades no han emitido hasta el momento un posicionamiento oficial sobre lo sucedido, mientras crece la preocupación entre la comunidad escolar por las condiciones en las que operan las instalaciones.