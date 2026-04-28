Incendio en Colinas de Santiago causa pánico en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Momentos de pánico y tensión se vivieron la tarde de ayer en la colonia Colinas de Santiago, luego de que un voraz incendio se desatara al interior de una vivienda de construcción de tapia, ubicada sobre la calle Volverín, en el sector Indios Naturales.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el siniestro comenzó de manera repentina, extendiéndose con rapidez debido a los materiales de la vivienda, lo que provocó intensas columnas de humo y enormes llamaradas que podían observarse desde varios puntos del sector.

El temor entre los habitantes no se hizo esperar, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron con prontitud al lugar, desplegando maniobras para contener el fuego y evitar que se propagara a domicilios aledaños.

Durante varios minutos, los "tragahumos" combatieron el siniestro bajo condiciones adversas, logrando finalmente controlar y sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales en la vivienda afectada.

Autoridades no han determinado hasta el momento las causas que originaron el incendio, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen las investigaciones correspondientes.

El incidente generó una fuerte movilización de unidades de emergencia y mantuvo en alerta a los vecinos, quienes permanecieron atentos hasta que la situación fue controlada.