Mujer interviene y salva a su esposo de tragedia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una tragedia fue evitada la madrugada de ayer en la colonia Rogelio Montemayor, luego que una madre de familia logró intervenir a tiempo cuando su esposo intentaba escapar por la puerta falsa al interior de su domicilio.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle 12 de Abril, donde Enrique Javier Vázquez se encontraba en compañía de su esposa durante la madrugada. De acuerdo con la información recabada, la mujer salió momentáneamente hacia una tienda de conveniencia cercana, sin imaginar lo que ocurriría en su ausencia.

Al regresar al domicilio, la mujer encontró a su esposo en el baño, en una situación crítica al intentar atentar contra su vida. La reacción inmediata de la esposa permitió evitar el desenlace fatal, solicitando apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio tras el reporte, brindando atención prehospitalaria a Enrique Javier Vázquez. Luego de ser valorado por los socorristas, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, permaneciendo en el lugar bajo resguardo de su familia.

Elementos de Seguridad Pública también se presentaron para tomar conocimiento de los hechos y asegurar la situación, sin que se reportaran incidentes adicionales.

El caso quedó como un llamado de alerta sobre la importancia de la atención oportuna en situaciones de crisis dentro del entorno familiar, donde la intervención inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.