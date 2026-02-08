Policía de Monclova interviene tras riña en El Pasojo

MONCLOVA, COAH. — Una riña colectiva registrada la noche de ayer alteró la tranquilidad del Fraccionamiento Benavides, en el sector conocido como El Pasojo, donde dos grupos de sujetos se enfrentaron en plena calle, provocando alarma entre vecinos y la movilización de la Policía Municipal.

De acuerdo con llamados realizados al Sistema Estatal de Emergencias, el enfrentamiento comenzó como una discusión entre varios individuos y rápidamente escaló a agresiones físicas y lanzamiento de objetos, obligando a residentes a resguardarse en sus domicilios ante el temor de resultar afectados.

Habitantes del sector señalaron que en el pleito participaron personas identificadas en la zona con el apodo de "Los Mudos", quienes mantendrían viejas rencillas con otro grupo también considerado problemático por colonos. El choque entre ambos bandos se extendió por varios minutos en la vía pública.

Tras el reporte al 911, unidades de Seguridad Pública Municipal se desplazaron al sitio, pero a su llegada los involucrados ya se habían dispersado por calles y callejones cercanos, evitando ser asegurados.

En el área quedaron visibles rastros del zafarrancho: piedras regadas, daños en accesos de viviendas y algunos vidrios quebrados. No se confirmó la detención de participantes en el lugar de los hechos.

Vecinos manifestaron preocupación por la repetición de este tipo de disturbios y pidieron mayor presencia policial, al considerar que la situación pone en riesgo a familias ajenas a los conflictos entre pandillas locales.

Las autoridades implementaron recorridos de vigilancia en el perímetro, sin que hasta el cierre del reporte se informara sobre personas detenidas ni lesionados de gravedad.