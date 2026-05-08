Accidente de motocicleta deja dos lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos hombres resultaron lesionados luego de impactarse en motocicleta contra un automóvil que intentaba incorporarse a la calle 11, en un accidente registrado la tarde de este viernes sobre la avenida Las Torres.

El percance movilizó a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y a oficiales del Departamento de Control de Accidentes, luego de que los tripulantes de una motocicleta Italika color rojo terminaran tendidos sobre el pavimento tras el fuerte impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, José conducía la motocicleta acompañado de otra persona cuando circulaban sobre la avenida Las Torres. Sin embargo, al llegar a la altura del retorno hacia la calle 11, no logró percatarse de que un automóvil Chevrolet Cobalt color blanco, conducido por una mujer identificada como Ángeles, había encendido la direccional para incorporarse.

La falta de precaución y la corta distancia provocaron que la motocicleta terminara estrellándose contra el costado izquierdo del vehículo, causando momentos de tensión entre automovilistas y vecinos del sector que presenciaron el accidente.

Tras el impacto, José y su acompañante quedaron con golpes en distintas partes del cuerpo, aunque por fortuna ambos portaban correctamente el casco de seguridad, lo que evitó lesiones de mayor gravedad.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron rápidamente al sitio para brindarles atención prehospitalaria y descartar heridas de consideración, mientras que elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Los vehículos involucrados permanecieron varios minutos obstruyendo parcialmente la circulación, mientras las autoridades tomaban conocimiento de los hechos y dialogaban con ambas partes.

Finalmente, tanto el conductor de la motocicleta como la automovilista fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera consignado ante el Ministerio Público.