Cuatro Ciénegas: operativo de seguridad para prevenir delitos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con un despliegue que combinó patrullajes por tierra y sobrevuelos tácticos, autoridades de los tres órdenes de gobierno blindaron este jueves los municipios de Cuatro Ciénegas, Ocampo y Lamadrid, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la Región Desierto.

Desde primeras horas del día, corporaciones municipales, estatales y federales iniciaron recorridos coordinados que abarcaron colonias, brechas, zonas rurales y áreas prácticamente despobladas. El movimiento llamó la atención de habitantes, quienes observaron incluso un helicóptero realizando maniobras de reconocimiento en diferentes puntos del valle.

El comandante Richards Estrada explicó que el objetivo principal del operativo fue mantener los niveles de seguridad que caracterizan a la región y evitar que grupos delictivos utilicen parajes remotos como rutas de escape o zonas de refugio. "Estuvimos monitoreando sectores habitacionales y áreas aisladas en Cuatro Ciénegas, además de distintos parajes de Ocampo y Lamadrid, buscando prevenir cualquier situación de riesgo y garantizar la tranquilidad de la población", señaló el jefe policiaco.

El despliegue fue encabezado por Luis Ángel Estrada Picena, comandante y director operativo de la Policía Estatal, quien coordinó a la Policía Municipal, la Policía Estatal de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional, logrando una cobertura amplia y sostenida en toda la región.

Las autoridades destacaron que estos recorridos permiten detectar irregularidades en zonas de difícil acceso, donde la visibilidad aérea resulta clave para ubicar movimientos sospechosos o puntos que requieran intervención inmediata.

Finalmente, las corporaciones reiteraron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera constante, buscando mantener el clima de paz que distingue a la Región Desierto y respondiendo con rapidez ante cualquier amenaza.