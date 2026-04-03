Vandalismo en Monclova: detienen a siete por daños a vehículos

MONCLOVA, COAH.- Una madrugada de terror vivieron decenas de familias de las colonias Industrial y Deportivo, luego que un grupo de vándalos recorriera varias calles causando daños deliberados a los vehículos estacionados. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad, donde se observa cómo uno de los sujetos camina con absoluta calma por la vía pública y, sin motivo alguno, comienza a destruir autos a su paso, lanzándoles una patada.

El incidente ocurrió alrededor de las 02:30 de la madrugada de este jueves. En uno de los videos —proporcionado por los propios afectados— se aprecia cómo el individuo lanza fuertes patadas contra los espejos laterales de varios automóviles. En una sola cuadra dañó al menos cuatro vehículos: los retrovisores salen volando tras los golpes, mientras el responsable continúa su camino como si nada.

Un grupo de vándalos recorrió las colonias Industrial y Deportivo causando daños a vehículos. Pero el daño no se limitó a un solo sector. Habitantes de las calles Lamadrid, Parras y Castaños también reportaron haber sido víctimas de actos vandálicos similares durante la misma madrugada. Con la luz del día, los propietarios comenzaron a percatarse de la destrucción, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades municipales.

Elementos de la Policía Municipal, bajo la Dirección de Gabriel Santos, acudieron para dialogar con los afectados, quienes mostraron los daños en sus unidades y presentaron las grabaciones captadas por las cámaras de sus domicilios. Con estas evidencias, se desplegó un operativo de búsqueda por todo el sector.

En tanto las familias afectadas indicaron que formalizarían su denuncia ante el Ministerio Público por los daños en sus vehículos, a fin de que se integre una carpeta de investigación en torno a estos hechos y los responsables paguen por ellos.

La movilización policial dio resultado: siete sujetos fueron detenidos y puestos bajo investigación, debido a su presunta participación en los daños ocasionados. De acuerdo con reportes extraoficiales, estos mismos individuos han mantenido asoladas ambas colonias en semanas recientes.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno. Posteriormente serían consignados ante el Ministerio Público por otras faltas que cometieron al momento de su arresto.

Las autoridades recalcaron que este tipo de conductas no serán toleradas y que continuarán reforzando la vigilancia en ambos sectores para evitar que los habitantes sigan siendo víctimas de actos vandálicos.