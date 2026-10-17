Choca, atropella y huyó en cuatrimoto

MONCLOVA, COAH.- Familiares de un automovilista solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar al conductor de una cuatrimoto que presuntamente provocó un choque, atropelló al afectado y lo arrastró al intentar escapar, en hechos ocurridos en la colonia Primera de Mayo.

La denuncia fue difundida a través de Facebook, donde los familiares expusieron que el incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas del viernes, cuando el conductor de una cuatrimoto negra con rojo circulaba presuntamente a exceso de velocidad por la calle Juan Antonio de la Fuente.

Detalles del incidente

De acuerdo con la versión de los afectados, al intentar incorporarse a la calle del Estudiante, el motociclista perdió el control de la unidad y chocó contra un Mitsubishi Mirage G4 negro.

El propietario del automóvil habría intentado llegar a un acuerdo en el lugar; sin embargo, el conductor de la cuatrimoto presuntamente emprendió la huida para evitar responder por los daños.

Durante su escape, habría atropellado al dueño del vehículo y lo arrastró, ocasionándole lesiones en el brazo derecho y en el costado derecho del abdomen, según lo publicado por sus familiares.

El señalado continuó su recorrido por la calle Salvador Ruiz, donde se perdió su rastro. Fue descrito como un joven que vestía pantalón de mezclilla, sudadera blanca y gorra, y que conducía una cuatrimoto negra con rojo.

Llamado a la ciudadanía

Los familiares indicaron que cuentan con algunos datos que podrían ayudar a identificarlo y señalaron que esperan que se presente voluntariamente para llegar a un acuerdo por los daños materiales y las lesiones. Afirmaron que buscan resolver la situación de manera pacífica.

Para aportar información que permita localizar al presunto responsable o la unidad, compartieron el número telefónico 866 111 7507 y aseguraron que los datos serán tratados con discreción.

Hasta el momento, los hechos corresponden a la versión difundida por los familiares y no se ha informado si existe una denuncia formal ante las autoridades.