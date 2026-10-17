Cortocircuito provoca incendio en vivienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un cortocircuito en un enchufe provocó un incendio en una vivienda de la colonia La Ribera durante la mañana de este sábado, situación que fue controlada por los propios habitantes antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Origen del incendio

El reporte se recibió a las 7:36 horas, luego de que una mujer identificada como Griselda solicitara apoyo al informar que una casa ubicada en el cruce de las calles Río San Juan de Sabinas y La Ribera estaba en llamas.

Debido a que desconocía si había personas al interior del inmueble, la mujer pidió la intervención de los rescatistas para atender la emergencia y descartar riesgos para sus ocupantes.

Intervención de los bomberos

Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al lugar; sin embargo, al arribar encontraron que los propietarios ya habían logrado sofocar el fuego, por lo que las llamas no continuaron propagándose.

Tras la revisión correspondiente, los bomberos determinaron que el siniestro se originó por un cortocircuito en uno de los enchufes de la vivienda.

La información disponible no precisó el monto de los posibles daños materiales. Tampoco se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incidente.