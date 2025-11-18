Operativo en Cuatro Ciénegas: detienen a jóvenes con metanfetamina

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de que les encontraron varias dosis de metanfetamina durante una inspección realizada en pleno corazón de la Zona Centro. El operativo se llevó a cabo sobre la calle Francisco I. Madero en su cruce con Múzquiz, donde los uniformados detectaron un vehículo sospechoso.

¿Qué ocurrió?

Los oficiales interceptaron un Hyundai Accent modelo 2009 de color gris, con placas de la UCD, en el que viajaban Héctor Tadeo Gonzales García y Carlos Eduardo Zaragoza Ibarra, ambos de 20 años. Durante la revisión, los agentes encontraron que cada uno portaba diversas bolsas con droga conocida como cristal.

A Héctor Tadeo le fue asegurada una bolsa tipo ziploc que contenía tres envoltorios amarrados, cada uno con piedra blanca granulada con las características de la metanfetamina. En tanto, a Carlos Eduardo se le decomisó otra bolsa ziploc con seis envoltorios triangulares igualmente cargados con la misma sustancia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante el hallazgo, los jóvenes fueron detenidos y trasladados a la Comandancia Municipal para su certificación médica, mientras que la droga y el vehículo quedaron asegurados como parte de la evidencia. Ambos quedaron finalmente a disposición del Ministerio Público en la ciudad de Monclova, donde se les iniciará el proceso correspondiente por el delito de posesión de narcóticos. La detención forma parte de los operativos permanentes de vigilancia implementados por las autoridades para combatir la distribución de drogas al menudeo en la región.