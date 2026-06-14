Hermanos Segura sufren accidente en motocicleta en Monclova

MONCLOVA COAH.- La noche terminó en tragedia para dos hermanos adolescentes que fueron trasladados a un hospital luego de sufrir un aparatoso accidente cuando circulaban en motocicleta por el bulevar Revolución Mexicana, conocido como Avenida Las Torres.

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle 15, en la colonia Soledad Reyes, donde la unidad de dos ruedas terminó fuera de control y sus ocupantes salieron proyectados violentamente contra el pavimento.

Las víctimas fueron identificadas como Dylan Segura, de 16 años, y Ángel Segura, de 17, quienes quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica tras el fuerte impacto. Testigos que observaron lo ocurrido corrieron para brindar apoyo a los jóvenes mientras otros solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el accidente se produjo luego de una maniobra vial que obligó a los motociclistas a perder la estabilidad de la unidad. La caída les provocó diversas lesiones, principalmente en la cabeza, generando preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después para brindar atención prehospitalaria. Durante la valoración médica detectaron que Dylan presentaba una herida de consideración en una ceja que requería sutura, mientras que Ángel sufrió una lesión menor en la región frontal.

Tras estabilizarlos, ambos adolescentes fueron colocados en una ambulancia y trasladados al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad derivadas del percance.

Elementos de Control de Accidentes y personal de Peritaje realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho. Asimismo, se inició la búsqueda del conductor de una camioneta presuntamente relacionada con el incidente, quien abandonó el sitio antes de la llegada de las autoridades.