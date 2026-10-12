Hombre encontrado inconsciente en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un hombre identificado como Alejandro N fue localizado inconsciente en la vía pública de la colonia Chinameca, en el sector oriente de Monclova, lo que movilizó a elementos de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, luego de que vecinos de la calle Veracruz reportaran a una persona tirada sobre la calle y solicitaran apoyo de las autoridades.

Tras recibir el aviso, oficiales de Seguridad Pública acudieron al lugar para verificar la situación.

Al intervenir, encontraron a Alejandro N en condiciones que requerían valoración médica.

Durante el contacto con los uniformados, el hombre manifestó que alguien había intentado atentar contra su vida.

Sin embargo, al ser valorado por paramédicos de la Cruz Roja, presentaba efectos asociados al consumo de sustancias tóxicas, presuntamente por inhalación de thinner.

La atención prehospitalaria permitió evaluar su estado, mientras los elementos policiacos permanecían en el sitio para atender el reporte y determinar las condiciones en las que había sido encontrado.

Hasta el momento, no se informó sobre la confirmación de una agresión contra el hombre, pese a lo que manifestó ante las autoridades.

Tampoco se proporcionaron detalles que permitieran establecer las circunstancias de su presunta intoxicación.

Una vez atendida la situación, Alejandro N fue asegurado por los elementos de Seguridad Pública y trasladado a los separos municipales.

La movilización se registró después de que habitantes de la colonia solicitaran la intervención de las corporaciones al encontrar al hombre inconsciente sobre la vía pública.