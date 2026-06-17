Fuga de gas en Frontera provoca movilización de cuerpos de emergencia

FRONTERA COAH.-La tarde de ayer se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la colonia La Borja, luego de que se reportara una fuga de gas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Javier Mina y Durango, situación que generó alarma entre los habitantes del sector.

Tras recibir el reporte, elementos del Departamento de Bomberos de Ciudad Frontera, personal de Protección Civil y paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron de inmediato al lugar para atender la contingencia y evitar que el incidente escalara a consecuencias mayores.

Al arribar al domicilio señalado, los rescatistas realizaron una inspección de seguridad y localizaron un cilindro de gas LP con capacidad de 30 kilogramos que presentaba una fuga activa en la válvula. De acuerdo con la evaluación efectuada por los especialistas, el recipiente se encontraba sobrehallenado, condición que provocó la liberación constante del combustible.

Ante el riesgo que representaba para los residentes de la zona, los cuerpos de emergencia implementaron un protocolo de seguridad para controlar la situación. Los bomberos retiraron cuidadosamente el tanque del área habitada y lo trasladaron a un punto despoblado, donde procedieron a liberar la presión acumulada de manera controlada.

Luego de varios minutos de maniobras, la fuga fue neutralizada y el riesgo quedó completamente eliminado. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales durante el incidente.

Finalmente, los elementos de rescate exhortaron a la población a verificar periódicamente las condiciones de sus cilindros de gas y evitar el sobrehallenado de los mismos, ya que este tipo de situaciones puede derivar en emergencias de alto riesgo.