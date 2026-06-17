Mujer de la tercera edad esquiva ataque de perro en colonia Guerrero

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una caminata tranquila terminó convirtiéndose en momentos de angustia para una mujer de la tercera edad, luego que un perro señalado por vecinos como agresivo intentara atacarla cuando transitaba por calles de la colonia Guerrero.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Durango, entre las calles Saltillo y San Luis, donde doña María caminaba rumbo a su domicilio cuando repentinamente el animal salió de una vivienda y se lanzó en su dirección.

Tomada por sorpresa, la mujer logró reaccionar a tiempo y esquivar la mordida, evitando resultar lesionada. Sin embargo, el susto fue mayúsculo y provocó que pidiera ayuda a gritos, alertando a vecinos del sector que rápidamente acudieron en su auxilio.

Habitantes de la zona lograron ahuyentar al perro antes de que alcanzara a la mujer, mientras otros residentes daban aviso a las autoridades sobre lo ocurrido. De acuerdo con testimonios de los colonos, el can ya ha protagonizado otros incidentes similares y constantemente se muestra agresivo con personas que pasan por el lugar, situación que mantiene preocupadas a varias familias del sector.

Elementos municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y dialogar con los afectados. Sin embargo, al momento de su llegada, los propietarios ya habían resguardado al animal dentro de la vivienda. Vecinos señalaron que el problema no es nuevo y advirtieron que temen que en cualquier momento ocurra una tragedia, especialmente porque por esa calle transitan diariamente adultos mayores, niños y estudiantes.

Aunque en esta ocasión todo quedó en un enorme susto, los habitantes de la colonia Guerrero solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para evitar que el comportamiento agresivo del perro termine cobrando factura a algún inocente.