Incendio en Monclova: automóvil se quema en centro comercial

MONCLOVA COAH. - Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde del martes en la Zona Centro, luego de que se reportara el incendio de un automóvil dentro del estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la calle Juárez.

El reporte ingresó a los números de emergencia cuando ciudadanos alertaron sobre la presencia de humo y fuego que salían de un vehículo estacionado, situación que generó preocupación entre clientes y trabajadores del establecimiento.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio y localizaron un automóvil de la marca Hyundai, color celeste, que era consumido parcialmente por las llamas. Los rescatistas desplegaron maniobras de control para evitar que el fuego se extendiera hacia otras unidades cercanas o provocara daños mayores dentro del inmueble.

Tras varios minutos de trabajo, los apagafuegos lograron sofocar el incendio y eliminar cualquier riesgo para quienes se encontraban en el lugar. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, una falla eléctrica derivada de un presunto corto circuito en el sistema del vehículo habría originado el siniestro.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil y oficiales del Departamento de Seguridad Pública, quienes colaboraron en las labores de resguardo y tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Pese a la aparatosa movilización, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación del centro comercial. Los daños quedaron concentrados en la unidad afectada.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y confirmaron que la situación quedó bajo control, descartando riesgos adicionales para la población.