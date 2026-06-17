Movilización de seguridad pública en Monclova por falsa alarma

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de elementos de Seguridad Pública se registró la noche del miércoles en la colonia Tierra y Libertad, luego de que un reporte ciudadano alertara sobre una mujer presuntamente herida con arma blanca dentro de una vivienda. Sin embargo, tras una inspección realizada por las autoridades, la supuesta emergencia resultó ser una falsa alarma.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 34 y 5, hasta donde se desplazaron varias unidades policiacas al recibir información sobre una posible agresión que habría dejado a una mujer lesionada.

Ante la naturaleza del reporte, los oficiales acudieron con rapidez al lugar para verificar la situación y descartar que alguna persona se encontrara en riesgo.

Al arribar, los uniformados localizaron únicamente a dos hombres adultos que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y que además mostraban comportamientos compatibles con el consumo de otras sustancias. Tras entrevistarse con ellos, los agentes obtuvieron autorización para ingresar al inmueble y realizar una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales recorrieron habitaciones, patios y áreas comunes de la vivienda en busca de la presunta víctima. Sin embargo, no localizaron a ninguna mujer lesionada ni hallaron evidencia alguna que confirmara una agresión.

Las autoridades tampoco encontraron manchas de sangre, armas blancas o indicios de violencia reciente que respaldaran la versión inicial reportada a los números de emergencia.

Vecinos del sector observaron con curiosidad la presencia de patrullas y oficiales, ya que por algunos minutos se temió que hubiera ocurrido un hecho violento. Sin embargo, conforme avanzó la revisión quedó descartada cualquier situación de riesgo.

Habitantes de la colonia señalaron que la vivienda donde se originó el reporte suele ser escenario frecuente de reuniones donde se consume alcohol, situación que en diversas ocasiones ha generado molestias entre los residentes del sector.

Una vez concluida la inspección y descartada la existencia de personas lesionadas, los oficiales emitieron recomendaciones a los ocupantes del inmueble para evitar alteraciones al orden público y posteriormente se retiraron del lugar.