Incendio consume terreno baldío en Castaños: Bomberos controlan situación

CASTAÑOS, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de rescate se registró durante la medianoche sobre el bulevar Santa Cecilia, luego que un predio abandonado cubierto de maleza fue consumido por el fuego en los límites con Monclova.

El siniestro se reportó a la altura del negocio conocido como Tacos El Abuelo y las instalaciones de la Asociación Ganadera, donde las llamas comenzaron a propagarse rápidamente debido a la acumulación de hierba seca y desechos en el terreno baldío.

El llamado de emergencia activó a elementos del Cuerpo de Bomberos de ambos municipios, quienes arribaron en cuestión de minutos y encontraron una amplia extensión envuelta en fuego, con una densa columna de humo visible a varios metros de distancia.

Automovilistas que circulaban por el tramo carretero redujeron la velocidad ante la magnitud del incendio, mientras los vulcanos desplegaban líneas de ataque y realizaban maniobras coordinadas para evitar que el fuego alcanzara propiedades cercanas o pusiera en riesgo la circulación vehicular.

Tras varios minutos de intensas labores, el incendio fue controlado y posteriormente sofocado en su totalidad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales en negocios o instalaciones colindantes.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la quema de basura en terrenos baldíos y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio, especialmente en zonas con abundante vegetación seca.

La oportuna intervención de los cuerpos de rescate evitó que el siniestro escalara a mayores proporciones en un punto estratégico que conecta a ambos municipios.