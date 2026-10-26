Incendio en Frontera: bomberos controlan fuego en antigua harinera

FRONTERA, COAH.- Un cuarto abandonado de las antiguas instalaciones de la harinera, en la colonia Sierrita, se incendió la noche de ayer, lo que movilizó a elementos del cuerpo de bomberos de Frontera para controlar las llamas.

El reporte de fuego en unas tapias alertó a los cuerpos de emergencia, que se trasladaron al lugar para verificar la situación y atender el siniestro.

Al llegar, los bomberos localizaron el incendio en uno de los cuartos de la antigua harinera, inmueble que actualmente permanece en desuso.

Los elementos concentraron sus maniobras en el área afectada para sofocar el fuego e impedir que las llamas continuaran propagándose dentro de la estructura abandonada.

Tras realizar los trabajos correspondientes, los llamados tragahumo lograron controlar el incendio y concluyeron las labores de emergencia en el sitio.

La movilización se concentró en las antiguas instalaciones industriales, donde el fuego afectó uno de los espacios que permanecen sin uso en este sector de Frontera.

Por su parte, personal de Protección Civil acudió al inmueble para tomar conocimiento de lo ocurrido y dar seguimiento al incidente.

La intervención de los cuerpos de emergencia permitió atender directamente el siniestro y controlar las llamas en el cuarto abandonado.

Hasta el momento, no se han precisado las causas que originaron el incendio. Tampoco se proporcionaron detalles sobre posibles daños materiales ni se informó si hubo personas afectadas.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos después de la intervención de bomberos, que acudió al lugar tras recibir el reporte de fuego en las antiguas instalaciones de la harinera.