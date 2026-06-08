Choca contra unidad de Bomberos en emergencia

MONCLOVA COAH.- La noche de ayer, una unidad del Cuerpo de Bomberos que se dirigía a atender una emergencia terminó involucrada en un accidente vial luego de ser impactada por una camioneta en uno de los principales cruceros de la ciudad.

La unidad de Bomberos se dirigía a un incendio

Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y el bulevar Harold R. Pape, cuando los elementos de rescate se desplazaban con códigos y torretas activadas para atender el reporte de un vehículo incendiándose sobre el bulevar Harold R. Pape.

De acuerdo con la información recabada, el automóvil siniestrado era un Nissan Tsuru color gris que comenzó a incendiarse presuntamente a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico. Automovilistas que observaron la situación dieron aviso a los números de emergencia, movilizando a los cuerpos de rescate.

Sin embargo, durante el trayecto hacia el lugar del reporte, la unidad de Bomberos fue impactada por una camioneta Kia color gris. El conductor de la unidad particular circulaba sobre el bulevar Harold R. Pape y aparentemente no advirtió las señales luminosas y auditivas del vehículo de emergencia, provocando la colisión.

El impacto generó movilización de cuerpos de seguridad

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas en el crucero, generando la movilización de corporaciones de seguridad y vialidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, registrándose únicamente daños materiales.

Mientras tanto, otros elementos del Cuerpo de Bomberos continuaron con la atención del incendio del Nissan Tsuru, logrando controlar y sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara por completo en la unidad.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar del percance para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para ceder el paso a las unidades de emergencia cuando éstas circulen atendiendo un servicio.