Falsa alarma de incendio provoca respuesta de bomberos en Monclova

Monclova, Coahuila.- Un supuesto incendio con personas atrapadas provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas la noche de ayer en la colonia Tierra y Libertad, luego de que una llamada al sistema de emergencias alertara sobre un siniestro en una vivienda del sector.

El reporte encendió las alarmas entre las corporaciones de auxilio, movilizando de inmediato a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, rescatistas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y oficiales de la Policía Municipal hasta la calle 26, en el domicilio marcado con el número 1608, entre las calles 1 de Mayo y 16 de Septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, varias personas permanecían atrapadas dentro del inmueble mientras las llamas consumían la vivienda, situación que generó una respuesta inmediata ante el riesgo de una posible tragedia.

Las unidades de emergencia arribaron al sitio en cuestión de minutos y desplegaron recorridos por el área para localizar la vivienda afectada y atender a posibles víctimas. Sin embargo, tras inspeccionar el sector y entrevistar a vecinos, los rescatistas no encontraron rastros de incendio, humo o personas en peligro.

La intensa movilización se prolongó durante varios minutos mientras los cuerpos de auxilio verificaban cada punto señalado en el reporte. Finalmente, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, descartando cualquier situación de riesgo en la colonia.

Tras confirmar que no existía emergencia alguna, las corporaciones retomaron sus labores de vigilancia y atención en distintos sectores de la ciudad.