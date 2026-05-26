Falso reporte de herido moviliza a cuerpos de rescate

La madrugada de ayer se registró una intensa movilización de cuerpos de rescate y corporaciones policiacas luego de que se reportara a una persona presuntamente herida con arma blanca en la colonia El Bosque.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de las calles Ararat y Chalmón, donde vecinos alertaron a las autoridades mediante una llamada de emergencia, asegurando que un hombre se encontraba lesionado y requería atención médica inmediata.

Tras el reporte, paramédicos de Cruz Roja se trasladaron de forma urgente al lugar, acompañados por elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes desplegaron un operativo en el sector para ubicar a la supuesta víctima y asegurar el área.

Sin embargo, al arribar al sitio señalado, los socorristas y oficiales realizaron recorridos por varias calles de la colonia sin encontrar a ninguna persona herida, rastros de sangre o indicios de una agresión con arma blanca.

Las autoridades confirmaron que se trató de un reporte falso, situación que generó la movilización innecesaria de unidades de emergencia y elementos policiacos durante la madrugada.

El operativo se prolongó por varios minutos mientras los uniformados verificaban la zona y entrevistaban a algunos habitantes del sector para descartar cualquier hecho violento.

Finalmente, los cuerpos de rescate se retiraron del lugar sin que se reportaran personas detenidas o lesionadas. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar llamadas falsas, ya que este tipo de acciones movilizan recursos humanos y unidades que podrían ser requeridos en emergencias reales.