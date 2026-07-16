Accidente vehicular en Monclova con dos mujeres involucradas

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial registrado la tarde de este jueves en pleno primer cuadro de la ciudad movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y a oficiales del Departamento de Control de Accidentes, luego de que una conductora presuntamente invadiera un carril al salir de un cajón de estacionamiento.

El percance ocurrió sobre la calle Venustiano Carranza, entre Hidalgo y Zaragoza, frente a la plaza principal, donde participaron un automóvil Dodge Neon color vino y una camioneta Chevrolet Tahoe blanca.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Daisy Galindo, conductora del Dodge Neon, intentó incorporarse a la circulación tras abandonar un espacio de estacionamiento; sin embargo, presuntamente no cedió el paso y terminó atravesándose en la trayectoria de la Tahoe, manejada por Brenda Ontiveros.

El impacto dejó daños materiales en ambas unidades, además de algunas molestias físicas entre los ocupantes, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los involucrados y determinaron que ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Peritos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Al concluir las diligencias en el lugar, ambas conductoras fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.