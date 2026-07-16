Hombre intenta subir a menor a auto en Frontera: autoridades alertadas

FRONTERA, COAH.- Una menor de edad vivió momentos de angustia la tarde de este jueves, luego que un hombre presuntamente intentó subirla por la fuerza a un automóvil cuando caminaba por calles de la colonia Ampliación La Sierrita, lo que provocó la movilización de la Policía Municipal.

El reporte fue realizado por Noé ´N´ quien acudió a las instalaciones del DIF Frontera, ubicadas sobre la calle Morelos, para solicitar la intervención de las autoridades tras conocer lo sucedido.

De acuerdo con la versión proporcionada a los oficiales, la adolescente caminaba sobre la calle Morelos, casi en el cruce con Tacuba, cuando fue interceptada por un sujeto que viajaba en un automóvil negro con los vidrios polarizados.

Los familiares señalaron que el hombre presuntamente trató de obligar a la menor a subir al vehículo; sin embargo, la joven logró zafarse y ponerse a salvo antes de que el individuo huyera del lugar.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal implementaron recorridos por el sector con la intención de localizar el automóvil y a su conductor, aunque no se reportó ninguna detención.

Los oficiales orientaron a los familiares de la menor para que acudieran ante el Ministerio Público a presentar la denuncia formal, con el fin de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se realicen las diligencias para identificar al presunto responsable.