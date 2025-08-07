Dalia Cazares aclara situación del tráiler Kenworth

MONCLOVA, COAH. – La apoderada legal de Grúas Salas, Dalia Cazares, desmintió de manera categórica que un tráiler haya sido extraído por la fuerza pública de sus instalaciones, tal como se manejó en versiones recientes. Aclaró que la unidad permanece en el lugar, bajo resguardo, sin que haya sido retirada por ninguna corporación o mediante actos de violencia.

El tráiler, un Kenworth de color negro con carga de tubulares, fue asegurado el pasado 26 de junio por autoridades ministeriales en el mineral de Hércules, presuntamente por estar relacionado con un robo. Desde entonces, la unidad se encuentra bajo custodia en los patios de Grúas Salas.

La representante legal explicó que el retiro del vehículo fue autorizado legalmente tras el pago de una garantía impuesta por un juzgado federal, como parte de una diligencia derivada de un amparo indirecto solicitado por la parte propietaria. Subrayó que todo el proceso se ha llevado a cabo conforme a derecho y con respaldo judicial.

Cazares detalló que, aunque los dueños y sus abogados acudieron a las instalaciones con la intención de llevarse la unidad, no pudieron hacerlo debido a que presentaba fallas mecánicas: las llantas estaban bajas y la batería descargada, lo que impidió su movilización en ese momento.

Ante esta situación, Grúas Salas inició una nueva negociación para ofrecer asistencia técnica a fin de trasladar la unidad al lugar elegido por sus propietarios. Esta asistencia incluye apoyo especializado para dejar el tráiler en condiciones aptas para su movimiento.

Finalmente, la apoderada jurídica reiteró que no hubo uso de la fuerza pública, ni acciones ilegales durante la diligencia, e hizo un llamado a los medios de comunicación para manejar la información con responsabilidad, ya que el proceso judicial aún no concluye y no existe un fallo definitivo sobre el caso.