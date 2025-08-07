José Candía rescatado por autoridades en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal evitaron una posible tragedia al rescatar a un hombre que caminaba peligrosamente sobre el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Primero de Mayo, la noche de ayer.

El hombre fue identificado como José Candía, quien fue reportado por varios automovilistas que, angustiados, dieron aviso a las autoridades debido al riesgo inminente de atropello, ya que el puente no cuenta con banqueteras y registra un constante flujo vehicular.

Tras recibir el reporte, los oficiales acudieron de inmediato al lugar, donde lograron acercarse a José y entablar diálogo con él. Aunque en un inicio se temía que se encontrara bajo los efectos del alcohol, los uniformados confirmaron que se trataba de una persona con capacidades diferentes, lo que explicaba su desorientación.

Candía explicó que vive en la calle Altos Ibarra, en la Zona Centro, por lo que los policías decidieron escoltarlo personalmente hasta su domicilio, asegurándose de que regresara sano y salvo.

En el lugar ya lo esperaba su hermana, Isabel Candía, quien se mostró visiblemente aliviada al verlo regresar con bien. Explicó que su hermano había salido a comprar helados a una tienda cercana, pero al tardar varias horas sin regresar, comenzó a buscarlo desesperadamente.

La mujer agradeció profundamente la labor de los oficiales, reconociendo que siempre mantiene a José bajo supervisión, pero en esta ocasión se le escapó sin que ella se percatara.

Gracias a la rápida intervención de las autoridades, se evitó un desenlace fatal en una vía de alto riesgo, reafirmando la importancia de la vigilancia y la atención inmediata por parte de los cuerpos de seguridad.