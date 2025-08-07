Carlos Rivas Rodríguez sufre fractura en nariz tras riña en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una riña entre dos sujetos ocurrida la tarde de ayer en el sector oriente de la ciudad dejó como saldo a un joven con severas lesiones, entre ellas una fractura en la nariz y un ojo morado.

La víctima fue identificada como Carlos Rivas Rodríguez, quien fue localizado por las autoridades en malas condiciones físicas, por lo que fue detenido y llevado a las instalaciones de Seguridad Pública. Su oponente logró escapar del lugar antes de que los elementos de la Policía Municipal pudieran intervenir.

Debido a la gravedad de los golpes que presentaba Rivas, fue solicitada la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en la Comandancia Municipal, donde le brindaron atención prehospitalaria. Minutos después, fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir tratamiento médico especializado.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en que Carlos Rivas es arrestado por participar en riñas callejeras, ya que en días anteriores había sido asegurado por elementos municipales por la misma causa y recluido por falta administrativa.