Choque en Monclova: hombre sufre lesiones tras colisión con ganado

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó con diversos golpes luego de impactar su vehículo contra una vaca que se le atravesó repentinamente mientras circulaba sobre la avenida 4, con dirección al sector Oriente de Monclova, durante la mañana de este martes.

El percance fue reportado alrededor de las 08:30 horas, lo que generó la movilización de elementos de Control de Accidentes, así como paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria al conductor.

El afectado fue identificado como Rito Rubén Mijares, de 56 años de edad, quien conducía un automóvil Chevrolet Chevy, color blanco, el cual presentó daños considerables en la parte frontal tras la colisión.

De acuerdo con el propio conductor, se dirigía a su lugar de trabajo cuando una enorme vaca se le atravesó de manera inesperada. Señaló que sobre dicha avenida se encontraban entre 10 y 15 animales sueltos, lo que le impidió maniobrar para evitar el impacto.

Tras el choque, el semoviente logró sobrevivir y huyó del sitio, internándose entre terrenos cercanos antes de que pudiera ser asegurado por las autoridades.

Automovilistas que se detuvieron para auxiliar al lesionado señalaron que no es la primera vez que se detecta ganado suelto sobre la avenida 4, así como en la avenida Las Torres, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender esta problemática y evitar accidentes de consecuencias mayores.