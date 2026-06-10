Encuentran a Daniel Flores sin vida en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de este miércoles se tiñó de luto en la colonia Calderón luego de que un hombre de 42 años fue localizado sin vida en el exterior de su domicilio, hecho que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle 8, marcada con el número 1111, donde familiares descubrieron la tragedia y solicitaron de inmediato apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias.

La víctima fue identificada como Daniel Flores Sánchez, de 42 años de edad, quien fue encontrado por uno de sus familiares durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, durante la noche Daniel había convivido con algunos familiares. Sin embargo, horas después, su hermano recibió la noticia que nadie esperaba y acudió de inmediato al domicilio, donde confirmó la lamentable situación.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio tras recibir el reporte, pero al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena mientras arribaban detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Los investigadores realizaron las diligencias correspondientes, entrevistaron a familiares y procedieron con la recopilación de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.