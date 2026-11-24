DE LA NOTA:

Una maniobra para incorporarse a otra calle terminó en un aparatoso accidente vial, luego de que el conductor de un Honda City presuntamente invadiera el carril de circulación y le cortara el paso a una automovilista, quien resultó lesionada tras el fuerte impacto.

Detalles del accidente

El percance ocurrió la mañana de este martes sobre la avenida Acereros, a la altura del cruce con la calle La Paz, donde Julio Pérez, de 55 años, conducía un Honda City gris por el carril derecho.

Al llegar a la intersección, el automovilista intentó ingresar a la calle La Paz, pero durante la maniobra presuntamente se atravesó en la trayectoria de un Ford Fiesta gris que circulaba por el carril izquierdo, al volante del cual se encontraba Mitzi Pañol, de 31 años.

La conductora no tuvo oportunidad de evitar la colisión y terminó impactándose contra el Honda, provocando daños de consideración en ambas unidades. El vehículo de Julio Pérez presentó afectaciones en su costado izquierdo, mientras que el Ford Fiesta perdió uno de sus neumáticos debido a la fuerza del golpe.

Tras el encontronazo, el Honda quedó atravesado sobre los carriles de circulación, lo que ocasionó obstrucciones y congestionamiento vial. Testigos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia para auxiliar a los involucrados.

Atención médica y consecuencias

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a Mitzi Pañol, quien, debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Debido a los daños, ambos automóviles tuvieron que ser retirados con apoyo de grúas y trasladados a un corralón, mientras que Julio Pérez fue llevado a la Comandancia Municipal, donde tendría que responder por el accidente y buscar un acuerdo para cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas.