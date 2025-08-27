Aparatosa colisión de tres vehículos en El Pueblo

Una aparatosa colisión de tres vehículos se registró la mañana de este miércoles en el sector El Pueblo, luego de que la conductora de una camioneta perdiera el control y chocara contra dos unidades estacionadas.

El percance tuvo lugar en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Reforma, donde acudieron oficiales del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente.

La presunta responsable fue identificada como Elizabeth Rodríguez Martínez, de 46 años, con domicilio en la colonia Zona Centro, quien manejaba una camioneta Ford Escape gris del año 2016. Esta unidad impactó a un Chevrolet Spark gris, modelo 2017, propiedad de Alejandra Anahí Pérez Ramírez, de 32 años, y a un Volkswagen Caribe rojo del año 1985, propiedad de José Antonio Sánchez Castellanos, también de 32 años.

Los daños fueron considerables, principalmente en los vehículos estacionados, lo que generó la movilización de las autoridades en la zona debido a la magnitud del accidente.

Finalmente, los peritos se encargaron de determinar responsabilidades y ordenar el retiro de los vehículos, dejando el caso en manos de la autoridad competente.