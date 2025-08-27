Intervención Violenta en Arresto por Portación de Arma en Colinas

Un hombre fue sorprendido orinando en la calle y terminó tras las rejas luego de que, durante una revisión, se le encontró un cuchillo de grandes dimensiones entre sus pertenencias. En el incidente también resultaron detenidas dos personas que intervinieron para intentar evitar la aprehensión.

El individuo que fue desarmado fue identificado como Gilberto Carrizales López, de 22 años, vecino del mismo sector, quien fue trasladado bajo arresto por el delito de portación de arma prohibida.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas del miércoles, sobre la calle Minas de la Trinidad, casi esquina con Las Lanchas, en la colonia Colinas de Santiago. Elementos de la Policía Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron al sujeto, motivo por el cual le marcaron el alto para aplicar una sanción administrativa.

Al efectuarle una revisión preventiva, los oficiales localizaron entre su ropa un cuchillo, razón por la que fue asegurado de inmediato. Durante la detención, un hombre identificado como Gregorio Hernández García, de 44 años, y una menor de 17 años llamada Ángela ´N´, comenzaron a intervenir de forma violenta, lanzando amenazas contra los oficiales. Incluso, el adulto trató de agredir físicamente a uno de los elementos, por lo que también fue sometido y puesto bajo arresto.

Finalmente, los tres implicados fueron llevados a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posterior consignación ante el Ministerio Público. En el caso de la menor, fue turnada al área especializada en adolescentes, mientras que el hombre de 44 quedó en manos de las autoridades por amenazas y el arma blanca quedó asegurada como evidencia.