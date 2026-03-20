Vandalismo en Monclova: jóvenes causan daños en tienda Del Río

MONCLOVA, COAH.— Un acto de vandalismo registrado durante la madrugada de ayer dejó daños materiales en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Del Río, donde sujetos desconocidos destrozaron uno de los cristales del establecimiento al arrojar piedras.

Los hechos ocurrieron sobre las calles Dátiles y Nísperos, donde vecinos del sector fueron despertados por el ruido de los impactos y los gritos de varios jóvenes que presuntamente se encontraban causando disturbios en la zona.

Al amanecer, el negocio presentaba visibles daños, destacando un cristal completamente destruido, además de restos de vidrio esparcidos en el área exterior, lo que evidenciaba la violencia del ataque.

Jonathan Alejandro Silva, encargado del establecimiento, indicó que no logró percatarse de los responsables en el momento de los hechos, por lo que fue hasta las primeras horas del día cuando descubrió los daños ocasionados al inmueble.

Habitantes del sector manifestaron su molestia ante este tipo de conductas, señalando que no es la primera ocasión en que grupos de jóvenes protagonizan actos vandálicos durante la madrugada, generando inseguridad entre los vecinos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos, mientras que los daños ya son evaluados para su pronta reparación.

Los vecinos de la colonia Del Río han expresado su preocupación por la inseguridad que estos actos generan, ya que han sido testigos de situaciones similares en el pasado. La comunidad pide a las autoridades que se tomen medidas para prevenir futuros incidentes.

La situación ha llevado a algunos residentes a organizarse para vigilar la zona durante la noche, con la esperanza de disuadir a los jóvenes que causan estragos en la comunidad.