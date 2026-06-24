Mujer causa accidente en carretera 30 de Frontera

FRONTERA, COAH.- Un accidente vial registrado la mañana de este miércoles en uno de los cruces más transitados de la Carretera Federal Número 30 dejó como saldo daños materiales de consideración, luego de que una conductora presuntamente no respetara un señalamiento de alto obligatorio.

El percance ocurrió a las 10:44 horas en el cruce de la carretera 30 y la calle Francisco Urquizo, en las inmediaciones de la colonia Sierrita, donde se reportó el choque entre dos vehículos particulares.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera, la causa del accidente fue la omisión del derecho de vía, lo que derivó en el impacto entre una camioneta y un automóvil compacto.

La conductora señalada como presunta responsable fue identificada como Aracely García Morales, de 54 años de edad, quien conducía una camioneta Honda Pilot modelo 2012 color guinda.

La segunda unidad involucrada fue un Chevrolet Aveo modelo 2019 color azul, conducido por Víctor Manuel Cervantes Palacio, de 56 años, quien circulaba con preferencia al momento del impacto.

Tras el reporte al sistema de emergencias, acudieron al lugar paramédicos del SAMU, además del bombero y paramédico de San Buenaventura, Israel González, quien brindó atención inicial a los involucrados mientras llegaban las unidades de apoyo.

Luego de la valoración médica, se determinó que ninguno de los conductores presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, ambos vehículos resultaron con daños materiales considerables, lo que provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para restablecer la vialidad.