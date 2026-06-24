Volcadura de tractocamión moviliza a cuerpos de emergencia en Escobedo

ESCOBEDO, COAH.- La volcadura de un tractocamión movilizó a cuerpos de emergencia durante las primeras horas de este miércoles sobre la carretera federal 57, donde afortunadamente el operador resultó con lesiones menores.

El accidente fue reportado alrededor de las 06:35 horas a través del 911, informándose sobre una pesada unidad volcada en el kilómetro 59 de los carriles con dirección de sur a norte.

Al arribar al sitio, paramédicos de Protección Civil de Escobedo localizaron el tractocamión volcado a un costado de la vía, encontrando al conductor fuera de peligro y consciente, por lo que procedieron a realizar una valoración médica preventiva.

Tras la revisión, los paramédicos determinaron que el operador únicamente presentaba contusiones y dolor en una rodilla, así como molestias en el oído izquierdo, lesiones que no ameritaron traslado urgente a un hospital.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la versión proporcionada por el propio conductor, el accidente ocurrió cuando el segundo remolque comenzó a desestabilizarse y a desplazarse de manera irregular, provocando que perdiera el control de la unidad.

La maniobra terminó con la salida de camino y posterior volcadura del tractocamión, generando la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad para prevenir riesgos a otros automovilistas.

Acciones de la autoridad

Oficiales de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas exactas del accidente, además de coordinar las labores para el retiro de la pesada unidad.