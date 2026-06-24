Se impacta contra vaca y su cría en la carretera 57

MONCLOVA, COAH.- La presencia de ganado sobre la carretera federal 57 volvió a provocar un aparatoso accidente la noche del martes, luego que una vaca y su becerro fueron embestidos por una camioneta cuando cruzaron de manera repentina los carriles de circulación al norte de Monclova.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el kilómetro 14 de la transitada vía federal, donde automovilistas reportaron una unidad severamente dañada y dos animales sin vida sobre la carpeta asfáltica.

La unidad involucrada era una camioneta Ford Edge color vino, conducida por Juan Jaime Fernández, de 64 años de edad, quien se desplazaba desde Saltillo con destino al municipio de Múzquiz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor avanzaba con dirección a la Región Carbonífera cuando una vaca acompañada de su cría irrumpió inesperadamente en su trayectoria. La corta distancia a la que aparecieron los animales impidió que pudiera detenerse o esquivarlos.

El impacto fue inevitable y de gran magnitud. La camioneta golpeó de lleno a la vaca y al becerro, provocando que ambos murieran instantáneamente debido a la fuerza de la colisión.

Tras el choque, la parte frontal del vehículo quedó prácticamente destruida, evidenciando la violencia del accidente. Sin embargo, pese a los daños materiales, el conductor logró salir con lesiones menores.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al automovilista, determinando que los golpes sufridos no ponían en riesgo su integridad física, por lo que no fue necesario su traslado a una institución médica.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras se hicieron cargo del abanderamiento de la zona para prevenir nuevos accidentes, además de iniciar las diligencias correspondientes para localizar al propietario del ganado involucrado. El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar los cuerpos de los animales y la unidad siniestrada.