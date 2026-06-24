Taxista deja grave a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un joven de 21 años se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un severo traumatismo craneoencefálico al verse involucrado en un aparatoso accidente entre una motocicleta y un taxi registrado la tarde de este miércoles en la colonia Guerrero.

El percance ocurrió alrededor de las 14:35 horas en el cruce de la avenida Sur y la calle 27, donde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron tras recibir el reporte de dos motociclistas lesionados.

El herido de mayor gravedad fue identificado como Gabriel López Sánchez, de 21 años, quien viajaba acompañado de Brian "N", de 16 años, a bordo de una motocicleta color negro con rojo. De acuerdo con los primeros peritajes, el accidente sobrevino cuando un automóvil Nissan V-Drive habilitado como taxi de la línea Taxímetros de Guadalupe Oriente, conducido por Raúl Esquivel, de 57 años, presuntamente no respetó un señalamiento gráfico de alto e invadió la trayectoria de la motocicleta.

Sin oportunidad de realizar una maniobra evasiva, los tripulantes de la unidad ligera se impactaron violentamente contra el costado del vehículo de alquiler, saliendo proyectados varios metros hasta caer sobre el pavimento. La peor parte la llevó Gabriel López Sánchez, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico de consideración que obligó a los socorristas a trasladarlo de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides. Su acompañante también fue hospitalizado debido a diversas lesiones derivadas del impacto.

Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar a ambos jóvenes tendidos sobre la carpeta asfáltica, mientras automovilistas intentaban abanderar la zona para evitar otro percance.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica exacta de los hechos y deslindar responsabilidades. El conductor del taxi fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. Trascendió que su situación jurídica dependerá de la evolución médica de Gabriel López Sánchez, debido a la gravedad de las lesiones que presenta.

El caso será turnado al Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades legales derivadas del accidente.