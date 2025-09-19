Vuelca triciclo al caer en bache

MONCLOVA, COAH.- Lo que sería un sencillo recorrido para ir a cobrar un pago terminó en tragedia parcial para una pareja de la colonia Miguel Hidalgo, luego que el triciclo en el que viajaban volcó al caer en un bache, dejando a la mujer con una profunda herida en la frente.

El percance se registró minutos antes de las 10:00 de la mañana de este viernes, sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, a la altura de la empresa AZ Industrias, en el tramo que conecta con la carretera federal número 57.

La lesionada fue identificada como María Teresa Estrada Vázquez, de 48 años, vecina de la calle 20 de Noviembre del Fraccionamiento Miguel Hidalgo, quien viajaba junto a su esposo en el triciclo motorizado. Al caer en un bache, el vehículo ligero volcó de manera aparatosa, provocándole una herida de aproximadamente 10 centímetros en la frente.

De inmediato, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas arribaron al lugar para estabilizar a la mujer y trasladarla posteriormente a la Clínica 86 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance y elaborar el peritaje correspondiente, señalando que el accidente fue consecuencia de las malas condiciones del pavimento en dicho tramo del libramiento.