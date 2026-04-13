Detienen a dos ladrones tras robo en REBASA, Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía otro golpe más a instalaciones industriales terminó en una persecución y detención de dos 'ratas' luego que elementos de la Policía Municipal lograran capturar a dos presuntos ladrones que ya tenían varios días operando en el sur de la ciudad, durante este fin de semana.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas del fin del sábado, cuando la Policía fue alertada sobre la presencia de dos sujetos que se encontraban robando equipo en el área de molinos ubicada dentro de los patios de REBASA, a la altura de la Puerta 4.

Al arribar al sitio minutos después, los oficiales detectaron a dos hombres saliendo de un edificio, cargando diversos objetos. Al notar la presencia policiaca, los sospechosos emprendieron la huida, desatando una persecución.

Sin perderlos de vista, los uniformados lograron darles alcance a escasos metros de un sector habitacional, donde finalmente fueron sometidos. Tratando de evitar la detención, dos mujeres intervinieron, amenazando a los uniformados.

En el lugar también se presentó el afectado, identificado como Luis Gerardo Álvarez Quintana, quien aseguró ser propietario del equipo robado y señaló haber seguido a los sujetos desde que forzaron un candado para ingresar.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Martín Montes Pérez, de 25 años, y Marco Antonio Robledo Jiménez, de 28, ambos vecinos de la colonia Córdova. Al momento de su captura, uno portaba un modulador de cámaras de seguridad y el otro una cizalla, presuntamente utilizada para cometer el robo.

Asimismo, fueron aseguradas Celia Jiménez, de 56 años, y Yoleth Robledo, de 19, por el delito de amenazas.

Los cuatro implicados fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente, donde se definirá su situación legal.