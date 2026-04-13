Madre denuncia agresión a su hijo en colonia Hipódromo

MONCLOVA, COAH.– La violencia alcanzó a un menor de edad la tarde de este lunes en la colonia Hipódromo, donde un sujeto lo atacó con una botella para despojarlo de su dinero cuando se dirigía a una tienda, dejándolo con una seria lesión en la cabeza y otra más en la oreja.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas sobre la calle 13, cuando Dulce, madre del niño, interceptó desesperada a elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de vigilancia en el sector, solicitando ayuda urgente.

Entre lágrimas, la mujer relató que su hijo había sido agredido por un malviviente, quien lo sorprendió y, con la intención de quitarle el dinero, le asestó un botellazo en la cabeza, provocándole una herida en la oreja y una contusión en la cabeza.

El ataque generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al menor, quien presentaba sangrado y crisis nerviosa tras la agresión.

Luego de estabilizarlo, los socorristas determinaron trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde sería sometido a estudios médicos para descartar lesiones de mayor gravedad en la cabeza.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en calles de la colonia Hipódromo con el objetivo de ubicar al agresor, quien logró darse a la fuga tras el ataque.

El caso generó indignación entre vecinos, quienes exigieron mayor vigilancia ante la presencia de sujetos conflictivos en el sector.