Se les atraviesa abuelita y los manda a 'volar'

MONCLOVA, COAH.– Una imprudente maniobra al ignorar una señal de alto provocó un aparatoso accidente la mañana de este lunes en la colonia Obrera Sur, donde dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron lesionados tras estrellarse contra un auto que se les atravesó al paso.

El percance se registró cerca de las 08:00 horas en el cruce de la avenida 4 y calle Secundaria 6, cuando un Chevrolet Cruze color negro, conducido por Ana Fuentes, de 63 años, salió sin precaución e invadió la vía principal.

La conductora, según el peritaje preliminar, no respetó el señalamiento gráfico de alto, atravesándose en la trayectoria de una motocicleta Vento color negro con celeste, manejada por Harold Llanas, de 20 años, quien viajaba acompañado por Nailea Hernández.

El impacto fue inevitable. La pareja salió proyectada contra el pavimento ante la fuerza del golpe, generando momentos de tensión entre testigos que presenciaron la escena.

De inmediato, ciudadanos que se encontraban en el lugar auxiliaron a los jóvenes y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

Afortunadamente, ambos portaban casco de seguridad, lo que evitó consecuencias mayores, aunque presentaban diversas lesiones, por lo que fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a asegurar a la conductora, quien fue trasladada a la comandancia municipal, donde se determinará su situación legal conforme al peritaje correspondiente.