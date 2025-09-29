Detención en Monclova por consumo de sustancias en la colonia Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una mujer que fue encontrada consumiendo drogas descaradamente en calles de la colonia Colinas de Santiago, durante un recorrido de vigilancia de rutina.

La detenida fue identificada como María Luisa de la Cruz, de 29 años de edad, conocida en el sector con el alias de "Malu" y con domicilio sobre la calle Provincia Coahuila, en la misma colonia donde fue asegurada.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la unidad 221 patrullaban la zona y observaron a la mujer en actitud sospechosa, inhalando sustancias tóxicas en la vía pública.

Al aproximarse para verificar la situación, confirmaron la falta administrativa y procedieron a su detención.

María Luisa fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno.

Este determinó su reclusión temporal en las celdas por incurrir en una falta menor, con el fin de salvaguardar su integridad y la tranquilidad del sector.