Carambola en Monclova: conductor ebrio provoca accidente con varios vehículos

MONCLOVA, Coah.- Una noche de copas terminó convirtiéndose en un costoso problema para varios automovilistas, luego de que un conductor presuntamente en completo estado de ebriedad provocara una carambola en la que se vieron involucrados cuatro vehículos y una motocicleta tipo triciclo, en calles de la zona centro.

El aparatoso accidente ocurrió la noche de ayer sobre la calle Jesús Barrera, entre las avenidas Constitución y Juárez, donde Darío Guzmán conducía un Mitsubishi gris cuando fue impactado por alcance por un automóvil Ford.

Debido al golpe, el Mitsubishi fue proyectado hacia adelante y terminó llevándose de encuentro una motocicleta tipo triciclo que era conducida por Gerardo. La unidad de tres ruedas quedó prácticamente atrapada en la polvera del automóvil.

La cadena de choques no terminó ahí, pues también alcanzó a un Chevrolet Optra negro, propiedad de Laura Judith, que presentó daños en una de sus puertas traseras. Un Chevrolet Aveo negro, conducido por Víctor Iracheta, tampoco se salvó y terminó con afectaciones en la parte posterior.

La escena llamó la atención por la cantidad de vehículos involucrados y la posición en que quedaron las unidades, por lo que fue necesaria la intervención de una grúa para retirar el Mitsubishi y liberar el triciclo.

A pesar de lo aparatoso del percance, ninguno de los participantes resultó lesionado, incluido Gerardo, quien logró salir ileso pese a que su motocicleta quedó atrapada entre los automóviles.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar las diligencias correspondientes y, tras detectar que el conductor señalado como responsable presentaba un evidente estado de ebriedad, procedieron a detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente, los vehículos fueron llevados a los patios de la comandancia, donde los involucrados serían canalizados ante las autoridades correspondientes para buscar un acuerdo por los daños materiales ocasionados.